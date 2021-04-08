TikTok отправит блогеров на «Цифровой диктант»

TikTok в 2021 году вновь поддержит акцию «Цифровой диктант». В ее рамках россияне проверяют себя на цифровую грамотность.

Соцсеть отправит блогеров поучаствовать в проверке знаний. В «Цифровом диктанте» примут участие популярные авторы платформы — @luch.nastya, @riiccardo, @kireev_voice, техноблогеры @romancev768, @prog.man, @dodogiggles и другие. Акция будет проходить в прямом эфире. Можно присоединиться к тестированию и помочь любимому блогеру подсказкой в комментариях.

Знаниями в этом году поделятся ведущие цифровые эксперты. Среди них не только руководитель проекта «Цифровой диктант», но и, например, известный ютубер Wylsacom. Они расскажут много интересного в аккаунте @rusafety. Пользователи TokTok смогут узнать о буллинге в интернете, о том, как противодействовать киберугрозам, что такое искусственный интеллект и как бороться с фишингом.