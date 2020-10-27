TikTok организовал челлендж в преддверии Хэллоуина

В преддверии Хэллоуина TikTok организовал челлендж для всех, кто отмечает этот праздник. Целую неделю пользователи могут снимать и показывать, как они создают атмосферу праздника Хэллоуин.

Для кулинаров организовали челлендж #покажисвоютыкву. Делитесь роликами с рецептами, необычными блюдами и оригинальной подачей королевы праздничного стола — тыквы. Для желающих научиться готовить что-то новое 27 октября, в 19:00, блогер Юлия Жарит проведет мастер-класс, на котором научит готовить три разных блюда из тыквы, а также подскажет, что в этот день подать к столу.

Для тех, кому интереснее искусство нанесения макияжа, организовали челлендж #страшнокрасив. С 28 октября снимайте видео, на которых вы делаете необычный макияж в стиле Хэллоуина. До 31 октября в TikTok будут проводить трансляции популярные бьюти-блогеры.

Размещайте видеоролики празднования Хэллоуина с хештегом #Хэллоуин2020. Для съемок креативных роликов в TikTok появились новые специальные стикеры с тыквой и маски.