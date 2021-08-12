TikTok обновил настройки конфиденциальности

Соцсеть TikTok решила ограничить временной диапазон, когда пользователи в возрасте от 13 до 17 лет могут получать пуш-уведомления. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на пресс-службу компании.

Пользователи, которым от 13 до 15 лет, после 21:00 не будут получать уведомления. Тем членам сообщества, кому по 16 и 17 лет, пуш-уведомления не будут приходить после 22:00 и до утра. Также у них по умолчанию будет стоять запрет на получение личных сообщений от других пользователей.