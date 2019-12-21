TikTok назвал лучшие видео 2019 года

TikTok в России подвела итоги года и назвала ролики, которые набрали в 2019-м больше всего просмотров. В топе баскетбол, операция на апельсине и парикмахерское искусство.

«В среднем каждый месяц российские пользователи просматривали 16,25 миллиарда и размещали 20,83 миллиона видео, делились 23 миллионами и ставили лайки 1,62 миллиарда видео. Авторы роликов сделали 2019 год незабываемым, выражая себя через творчество, делясь моментами из реальной жизни и участвуя в челленджах», — отметили в пресс-службе российского TikTok.

Самыми просматриваемыми видеороликами, по версии TikTok, стали видео изящного баскетбольного броска, операция на апельсине, длинные ноги и чудеса парикмахерского искусства.

Среди оригинальных челленджей самым вирусным стал #imok, запущенный рейв-группой Little Big. Другой популярный челлендж — #новоеискусство, где участники воссоздали свои любимые произведения и сцены из фильмов. В списке также #сменавнешности, #bottlecapchallenge, #допойпесню.

Платформа также назвала лучших креатор. В категории «искусство» это @salavat.fidai, который выкладывает видео с удивительными мини-скульптурами, вырезанными на грифеле карандашей. В категории «юмор» — @twins.verz, «анимация» — @ennie_yoyki2, «фитнес» — @belitskaydi, «мейк-ап» — @izoteria, «животные» — @xaskitusa, «еда» - @theweatherwasawful.

В 2019 году платформой активно пользовались и знаменитости. Среди тех, у кого больше всего подписчиков, певец Егор Крид, ведущая и певица Ольга Бузова, актер Андрей Гайдулян и рейв-группа Little Big. «Прорывом года» стал Михаил Галустян, который набрал почти полмиллиона подписчиков за три недели.

TikTok составил также рейтинг музыкальных треков, которые слушали пользователи в 2019 году. Рейтинг самых прослушиваемых композиций выглядит так: «Пчеловод» RASА, «Сердцеедка» Егора Крида, «Королева танцпола» Джаро & Ханза, «Прятки» HammAli & Navai, «Водица» Ольги Бузовой, «Аленка», «Витаминка» и «Незабудка» Тимы Белорусских, «До встречи на танцполе» GAYAZOV$ BROTHER$.

Платформа собрала список 10 самых популярных визуальных эффектов, которые пользователи в России использовали чаще всего. Самым популярным стал «Зум головы». Дальше следуют «Усы», «Допой песню», «Пользовательский фон», «Пугающий мем» и другие.