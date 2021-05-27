TikTok инвестирует 100 миллионов рублей в поддержку российских авторов

Пользователям TikTok дадут возможность монетизировать свой контент. Соцсеть объявила о запуске Фонда вдохновляющих креаторов с бюджетом 100 миллионов рублей.

Цель фонда — поддержка авторов контента, которые хотят вдохновлять других своим творчеством. За усилия, потраченные на создание роликов, пользователей ждет вознаграждение.

«TikTok — это место для творчества, радости, вдохновения и открытия. Мы наблюдали, как растет и развивается сообщество авторов в России, а контент становится все более разнообразным — от развлекательных видеороликов до познавательных, таких как лайфхаки и туториалы. Мы открываем Фонд вдохновляющих креаторов, чтобы поддержать талантливых авторов и вознаградить их за труд и стремления», — пояснила ведущий операционный менеджер TikTok Надежда Лапина.

По ее словам, соцсеть намерена и дальше работать над расширением возможностей поддержки российских авторов.

Участниками программы смогут стать авторы старше 18 лет. Им необходимо регулярно публиковать оригинальный познавательный контент, полностью соответствующий правилам платформы.

Снимать видео можно в разных категориях — от кулинарии и фитнеса до моды и красоты и других. За два месяца потребуется разместить минимум 30 роликов. Общее число их просмотров должно составить не менее 900 тысяч.

Доступ к Фонду в июне получат участники Программы развития талантов. В августе заявку на участие в нем смогут подать все авторы контента TikTok, соответствующие требованиям программы. Сделать это можно будет через специальную страницу в приложении соцсети.

TikTok также запустит Портал для авторов контента. Ресурс соберет в себе всю интересующую информацию и советы для авторов о том, как снимать видеоролики. На нем также будут размещены основные сведения о TikTok и его политике безопасности, практические рекомендации по использованию инструментов платформы для съемки и редактирования видео и аналитике контента.

На портале можно будет найти светы по составлению контент-плана и построению личного бренда, лайфхаки от популярных авторов TikTok и многое другое. Информация будет полезна как новичкам, так и опытным креаторам.

С 2019 года к платформе присоединились миллионы российских авторов, которые каждый день делятся с сообществом TikTok своим талантом, идеями, моментами из жизни и вдохновляют своих подписчиков. Поддержка креаторов — это один из приоритетов платформы. Еще в 2019 году TikTok запустил в России Программу развития талантов, к которой на сегодняшний день присоединилось множество авторов контента. Цель программы — помочь создавать авторам еще более качественный контент, который позволит им добиться успеха в TikTok.