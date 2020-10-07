TikTok и МГУ покажут физику будущего на фестивале NAUKA 0+

TikTok стал партнером Всероссийского фестиваля NAUKA 0+. Вместе с МГУ имени Ломоносова соцсеть погрузит пользователей в мир физики будущего.

С 9 по 18 октября самые захватывающие мероприятия фестиваля NAUKA 0+ будут транслироваться в TikTok. Зрители смогут увидеть церемонию открытия, послушать лекции нобелевских лауреатов, задать вопрос экипажу МКС, ученым калифорнийской обсерватории LIGO и крупнейшего международного megascience-проекта ITER (Международный термоядерный экспериментальный реактор). На связь выйдет антарктическая станция «Прогресс».

Все трансляции будут выкладывать в аккаунте NAUKA 0+.

Также TikTok и NAUKA 0+ запускают тематический челлендж #НаукаВокруг. Каждый участник сможет примерить на себя роль ученого — объяснить привычные явления и вещи с точки зрения науки в формате коротких видеороликов. Челлендж запустят молодые ученые из ведущих НИИ и университетов страны.

По словам проректора МГУ, руководителя дирекции Всероссийского фестиваля NAUKA 0+ Леонида Гусева, фестиваль ищет новые возможности для популяризации науки и образования среди молодежи.

«Мы очень рады, что популярная молодежная платформа TikTok сделала шаг в сторону создания и продвижения научно-популярного и образовательного контента», — сказал он.

Старший операционный менеджер TikTok Надежда Лапина, в свою очередь, обратила внимание на растущий интерес к познавательному контенту на платформе.

«Мы уверены, что упакованный в короткий креативный видеоформат научный и образовательный контент имеет огромный потенциал для поколения людей с клиповым мышлением», — отметила она.

На лекциях, посвященных физике будущего, пользователям TikTok расскажут, как сформировалась Вселенная, из чего состоит материя, какие инструменты используют ученые для изучения окружающего мира, как междисциплинарный подход влияет на качество жизни.

Хедлайнером фестиваля станет американский физик-теоретик и популяризатор науки Митио Каку. Среди почетных гостей будут пять нобелевских лауреатов. Это создатель Стандартной модели элементарных частиц Стивен Уайнберг, разработчик флуоресцентной микроскопии Уильям Мернер, кристаллограф Ада Йонат, создатель молекулярных машин Жан-Пьер Соваж, исследователь гравитационных волн Барри Бэриш.

Также пользователей ждут телемосты с МКС и учеными из обсерватории LIGO, впервые зафиксировавшей гравитационные волны.