TikTok и фонд «Нужна помощь» проведут уроки благотворительности

Платформа TikTok вместе с благотворительным фондом «Нужна помощь» запустят серию прямых эфиров «Уроки благотворительности с Митей Алешковским». В них примут участие Полина Гагарина, JERRY и Зара.

Проект продлится три дня — с 5 по 7 сентября. Эфиры будут проходить в формате своеобразного экзамена. В роли «экзаменатора» выступит директор фонда «Нужна помощь» Митя Алешковский. «Экзаменуемыми» будут Полина Гагарина, Зара и музыкант JERRY.

В благотворительность сейчас включаются все больше людей, в том числе знаменитостей. TikTok не остался в стороне: он не только дал пользователям возможность творить и самовыражаться на платформе, но и мотивирует аудиторию делать добрые дела.

Во время «Уроков благотворительности» в том числе обсудят, как помогать правильно, сколько жертвовать, кому предлагать помощь и можно ли верить множеству фондов. Благодаря им пользователи TikTok смогут разобраться в сложных и неоднозначных вопросах, касающихся благотворительности, узнают, зачем нужны благотворительные организации и что за люди там работают.

Прямые эфиры пройдут в TikTok-аккаунте фонда «Нужна помощь». 5 сентября в 19:00 на урок придет Полина Гагарина, 6 сентября в это же время состоится эфир с JERRY, а 7 сентября — с Зарой.