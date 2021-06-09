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    09 июня 2021, 17:43

    TikTok-дома попросили проверить на эксплуатацию детского труда

    Андрей Иванов

    TikTok-дома необходимо проверить на предмет эксплуатации детского труда. С просьбой разобраться в ситуации к генеральному прокурору Игорю Краснову обратился первый заместитель председателя Общественной палаты Ленобласти Владимир Петров. Он написал главе надзорного ведомства письмо.

    TikTok-дома попросили проверить на эксплуатацию детского труда

    «Прошу вас организовать и провести общероссийскую проверку всех так называемых TikTok-домов на территории нашей страны на предмет соблюдения законодательства и иных норм проживания и работы в них детей и подростков-блогеров», — приводит РИА «Новости» текст обращения Петрова.

    В письме говорится, что живущие в TikTok-домах подростки вынуждены постоянно производить контент и приносить организаторам этих заведений огромные деньги за рекламу. При этом, отметил Петров, у тиктокеров из-за контрактов не остается времени на учебу, интеллектуальное развитие и занятия спортом.

    «Можно утверждать, что они становятся жертвами эксплуатации детского труда», — добавил общественник.

    Впервые такие дома появились в Соединенных Штатах еще в 2019 году. Они пришли в Россию и набрали популярность через год.