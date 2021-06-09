TikTok-дома попросили проверить на эксплуатацию детского труда

TikTok-дома необходимо проверить на предмет эксплуатации детского труда. С просьбой разобраться в ситуации к генеральному прокурору Игорю Краснову обратился первый заместитель председателя Общественной палаты Ленобласти Владимир Петров. Он написал главе надзорного ведомства письмо.

«Прошу вас организовать и провести общероссийскую проверку всех так называемых TikTok-домов на территории нашей страны на предмет соблюдения законодательства и иных норм проживания и работы в них детей и подростков-блогеров», — приводит РИА «Новости» текст обращения Петрова.

В письме говорится, что живущие в TikTok-домах подростки вынуждены постоянно производить контент и приносить организаторам этих заведений огромные деньги за рекламу. При этом, отметил Петров, у тиктокеров из-за контрактов не остается времени на учебу, интеллектуальное развитие и занятия спортом.

«Можно утверждать, что они становятся жертвами эксплуатации детского труда», — добавил общественник.

Впервые такие дома появились в Соединенных Штатах еще в 2019 году. Они пришли в Россию и набрали популярность через год.