Tik Tok запустил акцию в честь 9 Мая. Участвовать может каждый

Любой человек может записать ролик. В ней он должен показать, как проводит этот день и сопроводить видео хэштегом #9мая. Также можно поздравить ветеранов и рассказать о том, как воевали родственники. Тогда запись должны идти под хэштегом #бессмертныйполк.

Свои видеообращения записали Сергей Безруков, Полина Гагарина, Дима Билан. В свою очередь, «360» тоже поздравит всех с Днем Победы 9 Мая. В частности, телеканал запустил проект «Поздравим ветеранов вместе!».

Достаточно нажать на кнопку поздравить, чтобы узнать историю одного из трех тысяч ветеранов, которые живут в Московской области. Ему можно записать видеопоздравление, и мы обязательно передадим его адресату.

Большие праздничные мероприятия в России отменили из-за пандемии коронавируса. Парад на Красной площади перенесли, новая дата пока неизвестна.

Тем не менее 9 мая во многих городах состоится авиапарад. В небо поднимутся почти 600 самолетов и вертолетов. С праздником россиян поздравит и президент Владимир Путин. Он также возложит цветы к могиле неизвестного солдата. Вечер закончится традиционным салютом.