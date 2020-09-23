Tik Tok опроверг данные об удалении ЛГБТ-видео по запросу российских властей
Tik Tok не удалял видео с ЛГБТ‑контентом по запросу российских властей. Об этом «360» сообщило представительство социальной сети в России.
Ранее в Медиазоне появилась информация, что Директор TikTok по связям с правительством и государственной политике в Европе Тэо Бертрам в беседе с CNBC признался об удалении соцсетью ЛГБТ-роликов по запросу властей России.
По его утверждениям, соцсеть за полгода удалила более 500 видео по запросу разных стран — примерно половина из них поступила из России, которая «имеет репутацию страны, дискриминирующей ЛГБТ-комьюнити».
Российское представительство Tik Tok сообщило, что данные с CNBC были неправильно интерпретированы.
TikTok действительно удалил более 250 видео в России по запросу властей, но эти ролики никак не связаны с ЛГБТ. Если вы прочитаете еще раз материал с CNBC — в нем не говорится о том, что речь идет об удалении ЛГБТ-контентаРоссийское представительство TikTok