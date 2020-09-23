Tik Tok опроверг данные об удалении ЛГБТ-видео по запросу российских властей

Tik Tok не удалял видео с ЛГБТ‑контентом по запросу российских властей. Об этом «360» сообщило представительство социальной сети в России.

Ранее в Медиазоне появилась информация, что Директор TikTok по связям с правительством и государственной политике в Европе Тэо Бертрам в беседе с CNBC признался об удалении соцсетью ЛГБТ-роликов по запросу властей России.

По его утверждениям, соцсеть за полгода удалила более 500 видео по запросу разных стран — примерно половина из них поступила из России, которая «имеет репутацию страны, дискриминирующей ЛГБТ-комьюнити».

Российское представительство Tik Tok сообщило, что данные с CNBC были неправильно интерпретированы.