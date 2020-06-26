В ТИК Сходни объяснили, почему одного из членов УИК пришлось вывести из здания
«Вся работа комиссии осуществляется в соответствии с рекомендацией по противодействию коронавирусу, утвержденной ЦИК и Роспотребнадзором. Для этого был установлен график дежурства. Отсутствующий целый день человек сказал, что он забежал на 15 минут для того, чтобы проверить результаты», — рассказал он.
Когда девушке отказали, она устроила скандал, спровоцировав не только членов комиссии, но и сотрудников полиции, которые находились на участке.
«История закончилась тем, что член избирательной комиссии покинул данный участок и разместил порочащую информацию в интернете», — пояснил Балабанов.
Ставшая свидетелем скандала председатель УИК Ирина Смаль рассказала, что представитель партии «Яблоко» Кристина Климаева пришла за несколько минут до закрытия участка, потребовала показать ей списки и допустить до подсчета бюллетеней.
«Мы на основании положения ЦИК и Роспотребнадзора разработали график дежурства. Это связано с профилактикой риска в связи с распространением коронавирусной инфекции. В помещении не может находиться больше 11 человек. 12-й — избиратель», — пояснила она. Но в тот момент на месте находились наблюдатели и члены комиссии. Когда девушку попросили удалиться, она села в углу и сказала, что никуда не пойдет.
После этого у нее началась истерика. Она начала кричать, снимать всех на телефон. Сотрудник полиции вызвал подкрепление.
«Пока ждали, Кристине стало плохо, она постоянно кричала — ну это была провокация чистой воды, потому что она билась в такой истерике, постоянно куда-то звонила, кричала, что: „Меня здесь убивают, мне здесь заламывают руки, спасите-помогите“», — рассказала Ирина Смаль.
В конце концов, когда на место прибыл наряд полиции, девушка начала орать, что ее надо выпустить на воздух, ей плохо и нужен врач. В итоге ее проводили в машину скорой помощи, где ее осмотрел медик.
Во второй день голосования по поправкам УИК Сходни работала в штатном режиме.