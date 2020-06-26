В ТИК Сходни объяснили, почему одного из членов УИК пришлось вывести из здания

Член участковой избирательной комиссии в Сходне пришла на участок под конец рабочего дня, пропустив почти весь первый день голосования по поправкам к Конституции. Сейчас УИК работает по определенным санитарным правилам, поэтому девушку попросили удалиться. Она отказалась, поэтому пришлось вмешаться полиции. Подробности рассказал заместитель председателя территориальной избирательной комиссии городского округа Химки Максим Балабанов.

«Вся работа комиссии осуществляется в соответствии с рекомендацией по противодействию коронавирусу, утвержденной ЦИК и Роспотребнадзором. Для этого был установлен график дежурства. Отсутствующий целый день человек сказал, что он забежал на 15 минут для того, чтобы проверить результаты», — рассказал он.

Когда девушке отказали, она устроила скандал, спровоцировав не только членов комиссии, но и сотрудников полиции, которые находились на участке.

«История закончилась тем, что член избирательной комиссии покинул данный участок и разместил порочащую информацию в интернете», — пояснил Балабанов.

Ставшая свидетелем скандала председатель УИК Ирина Смаль рассказала, что представитель партии «Яблоко» Кристина Климаева пришла за несколько минут до закрытия участка, потребовала показать ей списки и допустить до подсчета бюллетеней.

«Мы на основании положения ЦИК и Роспотребнадзора разработали график дежурства. Это связано с профилактикой риска в связи с распространением коронавирусной инфекции. В помещении не может находиться больше 11 человек. 12-й — избиратель», — пояснила она. Но в тот момент на месте находились наблюдатели и члены комиссии. Когда девушку попросили удалиться, она села в углу и сказала, что никуда не пойдет.

После этого у нее началась истерика. Она начала кричать, снимать всех на телефон. Сотрудник полиции вызвал подкрепление.

«Пока ждали, Кристине стало плохо, она постоянно кричала — ну это была провокация чистой воды, потому что она билась в такой истерике, постоянно куда-то звонила, кричала, что: „Меня здесь убивают, мне здесь заламывают руки, спасите-помогите“», — рассказала Ирина Смаль.

В конце концов, когда на место прибыл наряд полиции, девушка начала орать, что ее надо выпустить на воздух, ей плохо и нужен врач. В итоге ее проводили в машину скорой помощи, где ее осмотрел медик.

Во второй день голосования по поправкам УИК Сходни работала в штатном режиме.