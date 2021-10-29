Тихий час предложили ввести в Красноярском крае

В Красноярском крае предложили внести поправки к закону о тишине и запретить жителям шуметь в дневное время. Создание этой инициативы объяснили многочисленными жалобами местных жителей на нарушение их покоя.

Законопроект разработало региональное Агентство по обеспечению деятельности мировых судей. В пояснительной записке указывается, что авторы поправок проанализировали обращения людей в территориальные прокуратуры и ОВД и выяснили, что более трети из них были связаны именно с нарушением их прав на тишину.

«За 12 месяцев 2020 года из 31 385 обращений граждан 10 049 (32%) жалоб было связано с нарушениями прав граждан на покой в период с 9 часов до 22 часов, из них 2431 (24,2%) жалоба на нарушения прав на тишину и покой в период с 13 часов до 15 часов», — уточнили в агентстве.

В связи с этим было решено предложить запретить красноярцам шуметь с 13:00 часов до 15:00, чтобы не нарушать законные интересы жителей, которым по состоянию здоровья либо в силу возраста требуются повышенные гарантии тишины и покоя.

Если законопроект будет принят, то в эти часы будет запрещено громко слушать музыку дома и в машине, запускать салюты и петарды, заниматься строительными работами, громкие ремонтные работы тоже придется отложить.