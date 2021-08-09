Тихановская заявила, что люди в Белоруссии возложили на нее слишком большую ответственность

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская считает, что люди в Белоруссии возложили на нее слишком большую ответственность. Такое заявление она сделала для британской газеты Guardian.

«Я думаю, что люди возложили на меня слишком большую ответственность. Люди забывают, что год назад я была просто матерью, нисколько не связанной с политикой. Мне пришлось многому учиться, и я пытаюсь делать то, что я могу, там, где я нахожусь… Но ответственность лежит не только на мне, но также и на всех белорусах», — отметила Тихановская.

Тихановская добавила, что эту ответственность она сама считает тяжким бременем. По ее словам, ей бывает очень больно после каждого нового задержания оппозиционеров в Белоруссии. Но Тихановская отмечает, что собирается идти по своему пути и дальше, потому что не видит другого выхода.

Светлана Тихановская заняла второе место на выборах президента в Белоруссии, которые прошли 9 августа 2020 года. Она не согласилась с результатами подсчета голосов, по которым победил Александр Лукашенко. Впоследствии Тихановская стала фигурантом уголовных дел и выехала из Белоруссии в Литву.

Ранее Светлана Тихановская встретилась с британским премьер-министром Борисом Джонсоном. Он пообещал гражданскому обществу Белоруссии солидную финансовую поддержку.