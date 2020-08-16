Тихановская попросила сотрудников СИЗО гуманнее относиться к ее мужу

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская обратилась к сотрудникам СИЗО, в котором находится ее муж. Она попросила «делать свою работу правильно».

Свое обращение к сотрудникам СИЗО Тихановская опубликовала в Telegram-канале «Страна для жизни».

«Делайте свою работу правильно, честно и по закону, проявите человечность и гуманность. Очень много белорусов любят и уважают Сергея Тихановского, и для них небезразлично, как к нему относятся в СИЗО, где он пока заперт», — призывает Тихановская.

Также Тихановская отметила, что больше месяца следствие бездействует по делу ее мужа. В своем сообщении экс-кандидат также упомянула других заключенных политиков, которые, по ее мнению, боролись за светлое будущее страны. Среди них: Николай Статкевич и Павел Северинец, Александр Кабанов и Сергей Петрухин, Олег Моисеев и Антон Сташевский, Виктор Бабарико.

Кроме того, Светлана Тихановская добавила, что будет рада, если ее мужа поддержат добрым словом все неравнодушные 18 августа — в день его рождения.

Ранее штаб Тихановской заявил о готовности обсуждать с властью уход Лукашенко с поста президента.