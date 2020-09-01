Тихановская оценила создание оппозиционной партии в Белоруссии

Экс-кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская поддержала идею Виктора Бабарико создать в республике оппозиционную партию. Она подчеркнула, что это признак стремления к демократии.

«Создание новых политических партий — позитивный процесс и признак стремления к демократии. Поэтому я позитивно смотрю на инициативу Виктора Бабарико создать свою партию. В свободной демократической стране каждый имеет на это право», — приводит РИА «Новости» текст заявления Тихановской.

Она не согласилась с тем, что руководство новой оппозиционной партии назвало первоочередной задачей конституционную реформу в республике. Тихановская подчеркнула, что «такая постановка цели не отвечает требованием белорусского народа и выглядит двусмысленной». По ее мнению, на первом месте по важности стоят требования людей и проведение новых выборов главы Белорусского государства.

Ранее политик Виктор Бабарико и член президиума координационного совета оппозиции Мария Колесникова анонсировали создание партии «Вместе». Среди целей этого объединения они назвали проведение конституционной реформы, совершенствование экономики Белоруссии и возможность проявлять в республике гражданскую инициативу.