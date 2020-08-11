Светлана Тихановская могла записать свои видеообращения к жителям Белоруссии в кабинете главы ЦИК страны. Возможно, ее заставили это сделать.

«Она была без связи со своим адвокатом. Мы видели, что прошли люди с оборудованием, похожим на видеотехнику. Результат вы знаете», — рассказала представитель штаба Тихановской Мария Колесникова изданию Tut.by.

Кроме того, журналисты обратили внимание, что на видео, опубликованных Тихановской, есть жалюзи, очень похожие на жалюзи в кабинете главы ЦИК Белоруссии. Только сидит она на другом диване, в целом же обстановка очень напоминает помещение ЦИК.

Ранее в Сети появились видеоролики, на которых Светлана Тихановская сообщает о том, что она сама приняла решение уехать из Белоруссии, и просит жителей страны прекратить протестные выступления. Пользователи усомнились в искренности видео и заметили, что Тихановская будто читает с бумажки.

Ранее стало известно, что МВД Белоруссии задержало за сутки более двух тысяч человек. 21 сотрудник силовых органов пострадал. Протесты продолжаются уже два дня.