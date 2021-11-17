Тигренок в руках Баскова на «Голубом огоньке» вызвал скандал. Госдума обратится в Росприроднадзор

Участие тигренка в съемках «Голубого огонька» и отношение к нему участников шоу возмутило депутатов Госдумы. Взятое на руки Николаем Басковым животное испражнилось на сцене.

Кадры опубликовал в Instagram ведущий Андрей Малахов. Он показал, как Басков держит тигренка на руках и громко поет ему в морду. Животное несколько раз облегчилось перед всеми под дружный смех артистов.

Произошедшее возмутило председателя комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимира Бурматова. Парламентарий в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» указал на отсутствие условий для содержания диких животных на съемочной площадке.

«Мы на руководство телеканала готовим соответствующий запрос в Росприроднадзор, чтобы была проведена проверка элементарного соблюдения законодательства», — сказал он.

Бурматов обратил внимание, что речь идет не о крысе или кролике — о потенциально опасном хищнике. Содержать таких нельзя по закону.

«Это же не в цирке происходило, не в зоопарке, где могли быть созданы соответствующие условия, это происходило на съемочной площадке, где явно этих условий не было», — подчеркнул депутат, указав на вызывающую недоумение ситуацию.

Бурматов задался вопросом о наличии у тигренка ветеринарных документов, законности его ввоза и содержания, а также вероятной угрозы для тех, кто находился на съемках.

«У нас сейчас требования к содержанию диких животных — там целый талмуд, которому надо соответствовать. Этого нет, судя по видео, это явное нарушение», — сказал глава думского комитета.

Этическая сторона вопроса его тоже заинтересовала: тигренка использовали как реквизит и намерены показать это на всю страну.

Символом 2022 года по китайскому календарю станет голубой водяной тигр.