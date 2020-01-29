Тигран Саркисян вспомнил о проделанной работе в Евразийской экономической комиссии

Саркисян подчеркнул, что за четыре года удалось проделать огромную работу. Во-первых, «это вопросы, связанные с внутренней организацией наших общих рынков».

«Второе важное мероприятие, которое было реализовано, это принятие нового Таможенного кодекса. Мы значительно сократили время, которое тратится бизнесом для таможенных операций, а это очень существенный фактор для формирования нашего общего экономического рынка. Третье направление, тоже принципиально важное для нас, — это цифровая трансформация всех бизнес-процессов, что позволяет повысить эффективность деятельности всех структур и одновременно это такой глобальный тренд, в который вовлечен, прежде всего, бизнес», — пояснил глава ЕЭК.

Он добавил, что в настоящее время «выработка новых подходов в системе управления» — главная задача.

«И тут самая актуальная тема для политиков — это концептуальный разбор того, какой должна быть новая система управления и в соответствии с этим новый миропорядок. Это такие глобальные, в том числе философские, вопросы, которые меня волнуют», — уточнил Саркисян.

Председатель предположил, что в ближайшие пять лет ЕЭК реализует цели, заложенные в союзном договоре.

«В частности, до 2025 года мы должны сформировать общие рынки газа, нефти, нефтепродуктов и электроэнергии. Мы должны сформировать общий финансовый рынок. А это означает, что коллегия нового состава должна реализовывать программы, которые нами разработаны для достижения этих целей», — заявил Саркисян.