Общество 24 февраля 2024, 06:02 Тигра с больными лапами из Приморья отправили в хоспис в Ленинградской области Тигр с больными лапами из Приморья адаптируется в хосписе в Ленобласти Freepik

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Амурского тигра из Приморского края, которого нельзя выпускать в тайгу из-за проблем с лапами после огнестрельного ранения, отправили в хоспис «Дом тигра» в Ленинградской области. Об этом заявил генеральный директор центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев в беседе с РИА «Новости».

«До хосписа живым доехал. Идет адаптация», — заявил собеседник агентства.

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По его словам, зверь перенес длительную дорогу. Он летел на самолете, а потом ехал на машине. Сейчас состояние тигра стабильное.

В Центре реабилитации тигров и других редких животных заявили, что в организме зверя шел воспалительный процесс, потому что пуля вошла в левую лопатку и вышла через лапу. Ветеринары смогли стабилизировать состояние животного и отправили его в хоспис.

Тигра нашли еще в декабре прошлого года недалеко от села Дмитриевка. Его пытались отогнать от населенного пункта, потому что хищник нападал на собак.