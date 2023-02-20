Общество 20 февраля 2023, 13:02 Тигр вывел инспекторов на незаконную свалку с тушами свиней в Приморье

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В Приморском крае тигр вывел госохотинспекторов к несанкционированной свалке свиных туш. Об этом написал сайт zr.media.

Инспекторы проследили за тигром, который решил поживиться дичью на незаконной свалке с тушами свиней и поросят. Возле свалки они также обнаружили множество следов собак.

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Несанкционированные свалки привлекают к населенным пунктам бродячих собак, которые, в свою очередь, привлекают тигров. По словам местных жителей, они не раз видели тигра возле населенных пунктов.

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