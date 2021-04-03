Тигр начал нападать на собак в январе в Приморье. Его не поймали до сих пор

Амурский тигр начал безобразничать в Хасанском районе Приморья: с января он нападает на собак. Хитрого полосатого хищника никак не могут поймать. Он умело обходит ловушки и не возвращается туда, где убивал псов. Об этом сообщил сайт центра «Амурский тигр».

«Несмотря на молодость, зверь осторожен и умен, но его отлов — это вопрос времени. В настоящее время конфликтная группа усилена дополнительными людьми, надеемся, что это ускорит разрешение конфликтной ситуации», — рассказал первый заместитель министра лесного хозяйства и охраны объектов животного мира региона, начальник управления по охране объектов животного мира Алексей Суровый.

Он рассказал, что отпугнуть тигра не получилось — его манят несанкционированные свалки, где много бродячих собак. Поэтому пришлось просить разрешение от Росприроднадзора на отлов.

Генеральный директор центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев заявил, что поймать этого тигра необходимо, чтобы установить причины его поведения. После этого специалисты перевезут животное в другую часть ареала. Тигр нападал на собак в селах в селе Занадворовка - Гусевке и Провалове. Специалисты не исключают, что он может уйти в лес.