Уральские буддисты съедут с горы Качканар

Через неделю буддисты покинут гору Качканар, где на данный момент располагается их религиозная община «Шедруб Линг». Тем самым они согласились выполнить условия соглашения, подписанного ранее с Качканарским горно-обогатительным комбинатом (ЕВРАЗ КГОК).

«На вчерашнем собрании община приняла решение: 8 февраля дежурные покинут религиозный комплекс на горе», — написано в сообщении «Шедруб Линг» во «ВКонтакте».

Буддисты хотели остаться на горе Качканар, так как считали, что горняки разрушат оставленные религиозные сооружения. Промышленники же настаивали на том, чтобы гору очистили полностью до 1 февраля. В будни храм «Шедруб Линг» будут охранять представители ЕВРАЗ, с пятницы по воскресенье — буддисты-добровольцы.

«Шедруб Линг» — буддийский храм на горе Качканар в Качканарском городском округе Свердловской области, основанный в 1995 году ламой Санье Тензин Докшитом. В 2016 году власти хотели снести храм для разработки месторождения железной руды вблизи его местоположения, но впоследствии отложили эти планы.