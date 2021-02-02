Уральские буддисты съедут с горы Качканар
«На вчерашнем собрании община приняла решение: 8 февраля дежурные покинут религиозный комплекс на горе», — написано в сообщении «Шедруб Линг» во «ВКонтакте».
Буддисты хотели остаться на горе Качканар, так как считали, что горняки разрушат оставленные религиозные сооружения. Промышленники же настаивали на том, чтобы гору очистили полностью до 1 февраля. В будни храм «Шедруб Линг» будут охранять представители ЕВРАЗ, с пятницы по воскресенье — буддисты-добровольцы.
«Шедруб Линг» — буддийский храм на горе Качканар в Качканарском городском округе Свердловской области, основанный в 1995 году ламой Санье Тензин Докшитом. В 2016 году власти хотели снести храм для разработки месторождения железной руды вблизи его местоположения, но впоследствии отложили эти планы.