Общество 17 января 2024, 12:12 The Sun: стюардессы боятся вечно жалующихся пассажиров

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Стюардессы признались, что больше всего на борту самолета они боятся вечно жалующихся пассажиров. Такие люди существенно усложняют работу, сообщил сайт The Sun.

Отмечается, что обычно эти пассажиры всем недовольны. Их не устраивает температурный режим на борту, питание и ассортимент напитков. Они всегда готовы спровоцировать конфликт, который в условиях полета может привести к серьезным негативным последствиям.

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Также стюардессы боятся скандальных пассажиров. Таких людей бортпроводницы выявляют заранее и пристально следят за ними на протяжении всего полета, сообщило Utro.ru.