Россия достигла своей цели и одержала победу над НАТО и США. Для этого ей не понадобилось предпринимать никакие действия против альянса, заявил журналист Доминик Грин в своей статье для The Spectator.

По словам Грина, властям США проявлять уважение и понимание к России, а также избегать крайностей в политике, сообщило РИА «Новости».

«Владимиру Путину не нужно вводить войска на Украину. Он уже достиг своих стратегических целей. <…> НАТО уже разделена и бессильна», — заявил автор материала.

Грин добавил, что отношение США к союзникам по НАТО спровоцировали кризис между Штатами, Германией и Францией. По его словам, в Белом доме не стремятся учитывать интересы своих союзников по альянсу.

Россия неоднократно опровергала обвинения со стороны Запада о том, что она проводит «агрессивные действия» на границе Украины. В Кремле указывали на то, что РФ не собирается ни на кого нападать, а заявления о «российской угрозе» просто используются в качестве предлога для размещения военной техники у границ России.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указывал на то, что от США в последние месяцы исходит много «непроверенной, искаженной и заведомо лживой и провокационной информации». По мнению главы Минобороны России Сергея Шойгу, происходящее является настоящей информационной войной.