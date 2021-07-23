The Insider* попал в список СМИ-иноагентов в России

Интернет-издание The Insider* признали СМИ-иностранным агентом в России. Информация об этом появилась на официальном сайте Минюста России.

В министерстве уточнили, что юрлицо The Insider SIA* было зарегистрировано в Риге 26 июня 2015 года. Сейчас оно является администратором домена издания The Insider*, https://theins.ru.

В список иноагентов также попали Михаил Рубин — заместитель главного редактора «Проекта»* (Project Media, Inc. — издатель «Проекта» признана нежелательной организацией в РФ), а также журналисты Юлия Апухтина, Софья Гройсман, Алексей Постернак и Илья Рождественский.

Редакция The Insider* расположена в Риге (Латвия). Это издание освещает события во многих странах, в первую очередь, в Восточной Европе. Много внимания уделяется и событиям в России. The Insider* позиционирует себя издание, специализирующееся на журналистских расследованиях, политической аналитике и фактчекинге.

«Проект»* основал бывший главред РБК и «Дождя» и бывший зам главреда «Газеты.ру» Роман Баданин. Этот ресурс позиционировал себя как независимый, однако под данным RT, издание получало гранты от властей США и Европы.

* Организация признана в России иностранным агентом

* Организация, чья деятельность признана нежелательной на территории России.