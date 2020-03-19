The Conversation обвинил Россию в распространении коронавируса

По мнению Харриса, российские власти ведут «опасную игру с глобальным здоровьем». В материале журналист отметил, что Россия якобы «поддерживала несколько недавних кампаний по дезинформации о COVID-19». В качестве одной из причин своих доводов он назвал маленькое число заразившихся в Москве, несмотря на «тесные отношения» с Пекином.

«Хотя возможно, что это низкое число отражает их активный пограничный контроль и проверку, существует опасение, что это отражает либо отсутствие проверки, либо отсутствие отчетности. В сочетании с недавними данными о том, что Россия поддерживала несколько недавних кампаний по дезинформации о COVID-19, это вызывает опасения, что Россия может играть в опасную игру с глобальным здоровьем», — написал Харрис.

Журналист из Австралии понадеялся на качественный пограничный контроль, однако публикацию завершил фразой: «Но время покажет».