17 ноября 2022, 12:46
The BMJ Global Health: около миллиарда человек могут столкнуться с потерей слуха
Всемирная организация здравоохранения заявила, что около миллиарда человек по всему миру могут столкнуться с потерей слуха. Доклад организации опубликован в журнале The BMJ Global Health.
Высокие цифры связаны с тем, что большое число людей прослушивают музыку в наушниках на высокой громкости, написало ИА НСН.
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В исследовании также говорится, что использование наушников на небезопасной громкости распространено на 24% во всем мире, а посещение клубов — на 48%.
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