Общество 17 ноября 2022, 12:46 The BMJ Global Health: около миллиарда человек могут столкнуться с потерей слуха

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Всемирная организация здравоохранения заявила, что около миллиарда человек по всему миру могут столкнуться с потерей слуха. Доклад организации опубликован в журнале The BMJ Global Health.

Высокие цифры связаны с тем, что большое число людей прослушивают музыку в наушниках на высокой громкости, написало ИА НСН.

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В исследовании также говорится, что использование наушников на небезопасной громкости распространено на 24% во всем мире, а посещение клубов — на 48%.

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