Тетерин: государственная пропаганда поможет в борьбе с лесными пожарами

По словам депутата, не всегда причиной лесных пожаров является неосторожное обращение с огнем. Он подчеркнул, что не нужно исключать случаи преднамеренных поджогов. Так как лес является и источником обогащения некоторых категорий предпринимателей.

Он пояснил, что благодаря ужесточению наказаний за поджоги лесов, их стало меньше. Например, штраф увеличили в 75 раз. Помимо этого, ввели уголовную ответственность, при отягчающих обстоятельствах поджигатель может лишиться свободы сроком на пять лет.

Депутат отметил, что государственная пропаганда бережного отношения к лесам крайне важна.

«Мы можем надеяться, что человек будет сознательно к этому подходить. Наш менталитет лишен аспектов на предмет ответственного подхода, у некоторых категорий людей. В любом случае нужен комплекс мер пропаганды, агитации и предупреждающих мероприятий в купе с реальным спросом выполнения или невыполнения, тогда будет результат», — пояснил парламентарий.