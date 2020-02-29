Тэтчер называла свои платья в честь Михаила Горбачева

В последние годы своего премьерства Тэтчер вела специальный дневник, описывая, во что она одевалась. В 1990 году, судя по записям, она выбрала платье «розовый Шанель Горбачев» для посещения съемочной площадки британского сериала «Улица коронации».

Премьер-министр приезжала в СССР за три года до этого. Многие из нарядов, которые она носила в Москве, в будущем были названы по ассоциации с Горбачевым. В честь него она придумала названия наибольшему числу своих платьев.

На втором месте по количеству упоминаний оказался 40-й президент США Рональд Рейган. Также несколько предметов гардероба названы в честь ирландского телеведущего Терри Вогана. Всего в дневнике Тэтчер есть записи о примерно 200 нарядах.