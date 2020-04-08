Тесты на коронавирус разрешат делать всем лабораториям в России

Круг лабораторий, которые проводят исследования на коронавирус, российские власти решили расширить, чтобы каждый человек при необходимости мог «проверить свое здоровье и сделать тест».

«Право тестировать на коронавирус получили все заявившиеся лаборатории, в том числе и частные, негосударственные», — заметил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании президиума Координационного совета по борьбе с распространением коронавируса в стране.

Если сделанный анализ окажется положительным, то лаборатория должна передать информацию об этом в Роспотребнадзор. Уведомление о том, что организация намерена тестировать на коронавирус, подается на сайте регулятора.

По последним данным, в России число зараженных возросло до 8672 человек. Выздоровели 580 пациентов, скончались 63.