Тесты на коронавирус будут продавать в магазинах Приморья
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко на заседании оперативного штаба подчеркнул, что такая мера поможет своевременно выявить заболевание и предупредить его на ранних стадиях. Его слова привела пресс-служба краевой администрации.
«Нужно закупить партию тестов для продажи в районах, по 100–200 штук», — подчеркнул Кожемяко.
Он также обратил внимание на необходимость проводить тестирование на социальных объектах. Анализы нужно делать в том числе в детских садах и лечебных учреждениях.
Глава территориального управления Роспотребнадзора Татьяна Детковская указала на высокий прирост заболевших COVID-19 в Приморье. С начала эпидемии в регионе подтвердили 2049 случаев коронавирусной инфекции.
Единичные случаи COVID-19 выявляют в сетевых продуктовых магазинах, на промышленных предприятиях и в детских дошкольных учреждениях.
На территории края из числа зараженных полностью выздоровели 1078 человек. Смертельных случаев — 19. В тяжелом состоянии находятся 35 пациентов, которые сейчас находятся на лечении. К аппаратам искусственной вентиляции легких подключили девять из них.
Всего в России 405 843 подтвержденных случая COVID-19. Выздоровели 171 883 заболевших, скончались 4693.