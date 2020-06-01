Тесты на коронавирус будут продавать в магазинах Приморья

В магазинах Приморья появятся тесты на коронавирус. Партии для розничной продажи будут небольшие. Закупить их поручили власти региона.

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко на заседании оперативного штаба подчеркнул, что такая мера поможет своевременно выявить заболевание и предупредить его на ранних стадиях. Его слова привела пресс-служба краевой администрации.

«Нужно закупить партию тестов для продажи в районах, по 100–200 штук», — подчеркнул Кожемяко.

Он также обратил внимание на необходимость проводить тестирование на социальных объектах. Анализы нужно делать в том числе в детских садах и лечебных учреждениях.

Глава территориального управления Роспотребнадзора Татьяна Детковская указала на высокий прирост заболевших COVID-19 в Приморье. С начала эпидемии в регионе подтвердили 2049 случаев коронавирусной инфекции.

Единичные случаи COVID-19 выявляют в сетевых продуктовых магазинах, на промышленных предприятиях и в детских дошкольных учреждениях.

На территории края из числа зараженных полностью выздоровели 1078 человек. Смертельных случаев — 19. В тяжелом состоянии находятся 35 пациентов, которые сейчас находятся на лечении. К аппаратам искусственной вентиляции легких подключили девять из них.

Всего в России 405 843 подтвержденных случая COVID-19. Выздоровели 171 883 заболевших, скончались 4693.