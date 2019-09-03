Тесты и домашнее задание онлайн. Подмосковные школы перейдут на «цифру»

В подмосковных школах запускается проект «Цифровой класс». Благодаря ему учителя смогут транслировать ученикам самостоятельные и лабораторные работы, тесты, презентации к урокам, а также задавать домашние задания и проводить независимые тестирования онлайн.

Проверка будет проводиться автоматизировано. Об этом сообщила первый заместитель председателя правительства Московской области — министр образования Московской области Ольга Забралова. Министр отметила, что «Цифровой класс» запустили в рамках национального проекта «Образование».

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«Московская область — первый регион, где осуществляется комплексный переход по всей школьной программе к Цифровой образовательной среде», — заявила Забралова.

Первый зампред добавила, что все школы региона будут цифровыми.

По словам Забраловой, такой формат удобен и для учителей, и для учеников.

«Педагоги могут задавать задания через электронный ресурс по 20 предметам школьной программы, а их выполнение проверит компьютер и предоставит учителю полный отчет. Таким образом это сэкономит время специалистов, а также обеспечит объективность проверок», — заключила министр.