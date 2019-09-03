Тесты и домашнее задание онлайн. Подмосковные школы перейдут на «цифру»
Проверка будет проводиться автоматизировано. Об этом сообщила первый заместитель председателя правительства Московской области — министр образования Московской области Ольга Забралова. Министр отметила, что «Цифровой класс» запустили в рамках национального проекта «Образование».
Школьный автодром восстановили в коломенском поселке Радужный. Там помогут получить праваПодробнее
«Московская область — первый регион, где осуществляется комплексный переход по всей школьной программе к Цифровой образовательной среде», — заявила Забралова.
Первый зампред добавила, что все школы региона будут цифровыми.
По словам Забраловой, такой формат удобен и для учителей, и для учеников.
«Педагоги могут задавать задания через электронный ресурс по 20 предметам школьной программы, а их выполнение проверит компьютер и предоставит учителю полный отчет. Таким образом это сэкономит время специалистов, а также обеспечит объективность проверок», — заключила министр.