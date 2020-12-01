«Тесты дорогие»: Милонов рассказал, сколько потратил на лечение от COVID-19

Парламентарий опроверг появившуюся в СМИ информацию о своем выздоровлении. Он пояснил, что в настоящий момент сделаны еще не все тесты. Депутат сдавал анализы в разных частных клиниках, «чтобы не занимать чье-то место в обычной очереди».

Депутат обратил особое внимание на стоимость медикаментов от COVID-19. По его словам, важно решить проблему высоких цен на эти препараты. Он признался, что потратил на лечение не менее 30 тысяч рублей.

«Тесты дорогие — две-три тысячи рублей. Если несколько делать, то это минимум пять-шесть тысяч рублей. „Арбидол“ стоит до тысячи рублей пачка. А если надо принимать антикоагулянты, то они стоят по три тысячи рублей за пачку», — объяснил Милонов.

Он отметил, что антибиотики тоже не стоят дешево. Кроме этого, человеку с ослабленным иммунитетом важно запастись витаминами и соблюдать специальную диету. Милонов подчеркнул, что больничный необходимо считать, как полноценную зарплату.