Тесты для выявления «омикрона» создали в России

В России появилась тест-система для выявления «омикрон»-штамма коронавируса. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

«На сегодняшний день уже создана тест-система для выявления „омикрон"-штамма, сегодня она тестируется в ЮАР. И, в общем-то, сегодня уже, так как у нас есть вирус, мы можем тестировать ее в стране», — сказала глава ведомства Анна Попова на общем собрании РАН. Ее процитировал «Интерфакс».

«Омикрон»-штамм впервые зафиксировали в ноябре в Африке. Оттуда этот вариант коронавируса распространился и в другие страны. По последней информации, в России выявлены два случая заражения.

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что жизням инфицированных россиян ничего не угрожает. Он отметил, что заразившиеся получают минимальную терапию, утяжеления их состояния не наблюдается.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что опасается роста числа госпитализаций и смертей, которые могут последовать из-за «омикрон»-штамма коронавируса. Первые смерти от него уже зафиксировали в Великобритании.