Тестовое включение двигателей модуля «Наука» прошло штатно

Тестовое включение двигателей многоцелевого лабораторного модуля (МЛМ) «Наука» прошло штатно. Об этом сообщили в Роскосмосе.

«Тестовое включение двигательной установки модуля „Наука“ и импульс формирования орбиты отработаны штатно», — сказано в сообщении.

Ракета «Протон-М» с многоцелевым лабораторным модулем (МЛМ) «Наука» стартовала с космодрома Байконур. Сейчас модуль находится на околоземной орбите. Как сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, во время выведения Барнаульская станция временно не принимала телеметрию.

Модуль будет лететь к МКС восемь суток, стыковка к порту служебного модуля «Звезда» запланирована на 29 июля. Предварительное время 16:26. Отстыковка транспортного грузового корабля «Прогресс МС-16» вместе со стыковочным отсеком-модулем «Пирс», чье место на МКС займет модуль «Наука», должна состояться 24 июля.