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    16 сентября 2020, 07:52

    Тестирующим «Спутник V» добровольцам запретили алкоголь до прививки

    Наза Салех Захи

    Добровольцам, которые участвуют в пострегистрационных исследованиях вакцины от COVID-19 «Спутник V», нельзя пить алкоголь за три дня до прививки. Об этом сказано в протоколе клинического исследования препарата.
    Тестирующим «Спутник V» добровольцам запретили алкоголь до прививки

    «Исключить прием алкоголя три дня до и после введения препарата и воздерживаться от чрезмерного употребления алкоголя в течение исследования», — говорится в документе. Его процитировало РИА «Новости».

    Во время всего исследования также рекомендовали выкуривать не более десять сигарет в день.

    Российский «Спутник V» стал первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. Препарат разработал центр имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций.

    Сейчас вакцина проходит постклинические испытания. В них участвуют 40 тысяч добровольцев. С 9 сентября в рамках исследования привиться может любой москвич.

    В России клинические испытания проходят еще одна вакцина от COVID-19, которую разработал новосибирский центр «Вектор». Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в скором времени тестировать начнут препарат от института Чумакова.

    Тем временем американский президент Дональд Трамп рассказал, что в США своя вакцина может появиться через несколько недель.

    Новости SMI.FM