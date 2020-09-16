Тестирующим «Спутник V» добровольцам запретили алкоголь до прививки

Добровольцам, которые участвуют в пострегистрационных исследованиях вакцины от COVID-19 «Спутник V», нельзя пить алкоголь за три дня до прививки. Об этом сказано в протоколе клинического исследования препарата.

«Исключить прием алкоголя три дня до и после введения препарата и воздерживаться от чрезмерного употребления алкоголя в течение исследования», — говорится в документе. Его процитировало РИА «Новости».

Во время всего исследования также рекомендовали выкуривать не более десять сигарет в день.

Российский «Спутник V» стал первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. Препарат разработал центр имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций.

Сейчас вакцина проходит постклинические испытания. В них участвуют 40 тысяч добровольцев. С 9 сентября в рамках исследования привиться может любой москвич.

В России клинические испытания проходят еще одна вакцина от COVID-19, которую разработал новосибирский центр «Вектор». Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в скором времени тестировать начнут препарат от института Чумакова.

Тем временем американский президент Дональд Трамп рассказал, что в США своя вакцина может появиться через несколько недель.