Общество 20 ноября 2023, 15:06 Тестировщик мобильных игр Страхова: для профессии важны технические знания

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Тестировщик мобильных игр Юлия Страхова назвала требования к ее профессии. Желательно иметь техническое образование или закончить соответствующие курсы, отметила специалист в беседе с Lenta.ru.

Однако любому работнику в сфере IT недостаточно обладать только этими знаниями, добавила Страхова. По ее словам, важно уметь общаться и договариваться с людьми, а также слышать их точку зрения.

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Эксперт рассказала, что перед собеседованием изучила материалы по профессии и ознакомилась с играми компании.