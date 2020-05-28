«Это неверная информация. Тестировать будут только тех новорожденных, у матерей которых подтвержден COVID-19», — отметил он.

Ранее в СМИ появилась информация, что Минздрав «решил тестировать всех новорожденных на коронавирус». Путаница возникла после появления методических рекомендаций Минздрава России по оказанию медпомощи беременным и роженицам с коронавирусом. Ведомство рекомендовало медикам тестировать новорожденных на наличие SARS-CoV-2 сразу после их появления на свет. В документе говорилось, что «у всех новорожденных необходимо проведение тестирования на SARS-CoV-2 при рождении».

Пока нет доказательств того, что вирус передается от матери к ребенку во время беременности. Многие малыши, у чьих мам выявили инфекцию, не болели COVID-19.

По последним данным, в России выявлен 379 051 случай коронавируса, 4142 пациентов умерли, а 150 993 выздоровели.