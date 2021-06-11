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    11 июня 2021, 18:35

    Тестирование на ковид при въезде предложили отменить для некоторых россиян

    Андрей Иванов

    Возвращающихся домой из-за границы россиян предложили освободить от сдачи двух ПЦР-тестов на ковид. Об этом говорится в проекте внесения изменений в постановление главного государственного санитарного врача РФ Анны Поповой. Документ опубликовали на сайте проектов нормативных правовых актов.

    Тестирование на ковид при въезде предложили отменить для некоторых россиян

    «При наличии завершенного курса вакцинации против COVID-19 или приобретенного иммунитета в результате перенесенного заболевания COVID-19 двукратное лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР не требуется», — говорится в тексте проекта.

    Несмотря на это, вернувшиеся в Россию должны будут разместить в ЕПГУ информацию о прививке или результатах исследования на наличие антител к коронавирусу. Для тех, кто не проходил вакцинацию и у кого в организме нет положительных иммуноглобулинов, все останется по-прежнему: интервал между первым и вторым тестами должен составлять не менее суток. Результат придется ждать в изоляции.

    В последние дни эпидемическая ситуация в России ухудшилась. За прошедшие сутки медики выявили 12 505 новых случаев ковида. Это максимальный показатель с середины февраля.