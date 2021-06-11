Тестирование на ковид при въезде предложили отменить для некоторых россиян

Возвращающихся домой из-за границы россиян предложили освободить от сдачи двух ПЦР-тестов на ковид. Об этом говорится в проекте внесения изменений в постановление главного государственного санитарного врача РФ Анны Поповой. Документ опубликовали на сайте проектов нормативных правовых актов.

«При наличии завершенного курса вакцинации против COVID-19 или приобретенного иммунитета в результате перенесенного заболевания COVID-19 двукратное лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР не требуется», — говорится в тексте проекта.

Несмотря на это, вернувшиеся в Россию должны будут разместить в ЕПГУ информацию о прививке или результатах исследования на наличие антител к коронавирусу. Для тех, кто не проходил вакцинацию и у кого в организме нет положительных иммуноглобулинов, все останется по-прежнему: интервал между первым и вторым тестами должен составлять не менее суток. Результат придется ждать в изоляции.

В последние дни эпидемическая ситуация в России ухудшилась. За прошедшие сутки медики выявили 12 505 новых случаев ковида. Это максимальный показатель с середины февраля.