Тестирование на ковид предложили отменить для въезжающих в РФ россиян через сухопутную границу

Тестирование на коронавирус могут отменить для россиян, въезжающих в страну через сухопутную границу. С этим предложением выступила главный санитарный врач Анна Попова, постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно формулировке документа, для въезжающих на родину россиян также могут отменить необходимость заполнения на портале «Госуслуги» анкеты прибывшего в РФ.

Кандидат медицинских наук Николай Крючков заявил, что заболеваемость ковидом в России снижается, однако говорить о завершении пандемии еще преждевременно.

Министерство здравоохранения России ранее зарегистрировало новый препарат для лечения коронавируса под названием «Лагеврио».

По данным оперштаба, коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции в России достиг 49,7%.