Тестирование на хронический алкоголизм предложили сделать быстрым и надежным

Автоэксперт посчитал правильной идею с тестированием водителей на хронический алкоголизм Подробнее

«В целом никакой здравомыслящий человек не будет отрицать, что нельзя допускать к участию в дорожном движении хронических алкоголиков и наркоманов. В данном случае очень высок риск тяжких последствий, когда такие люди управляют транспортными средствами», — отметил он.

Однако собеседник агентства предложил сначала усовершенствовать инициативу с созданием теста. Вводить какие-либо ограничения нужно, уверен Смирнов. Причем процедура прохождения теста должна быть удобной, быстрой и надежной.

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Для подобных медицинских исследований важна объективность, отметил автоэксперт.

«Кроме этого, когда мы получаем водительское удостоверение, то вполне возможно, что у нас не было никаких проблем. После получения водительского удостоверения, если человек не лишался права управления, ему не нужно проходить различные подтверждения и проверки», — добавил он.

Ранее Госдума приняла закон, ужесточающий ответственность за ДТП с пьяным водителем. Если здоровью участника аварии причинен тяжкий вред, максимальным наказанием для правонарушителя окажется лишение свободы на срок от трех до семи лет вместо нынешних четырех. При гибели одного человека срок пребывания в тюрьме для виновного составит от пяти до 12 лет вместо нынешних от двух до семи. А в случае смерти двух и более участников ДТП — от восьми до 15 лет (сейчас — от четырех до девяти).