Тестирование коронавируса на дому запустили в Москве

Теперь пройти тест на выявление коронавируса можно на дому. Такая опция стала доступна после запуска проекта «Яндексом». Пока обследования доступны пожилым жителям Москвы, но со временем программа появится и в регионах.

Чтобы пройти тестирование, необходимо оставить заявку на сайте проекта «Помощь рядом». Затем специалисты подтвердят время для проведения исследования и отправят специалиста. Сотрудник одной из лабораторий-партнеров приедет домой к человеку и возьмет мазки изо рта и носа. Проведение теста занимает от одного до трех дней, после чего пользователь получает результат на электронную почту.

«На первом этапе пройти тестирование от аккредитованных лабораторных служб смогут жители Москвы, входящие в группу риска (от 65 лет и старше). По мере роста числа тестов в лабораториях возможность пройти тест появится и для людей других возрастов и регионов», — сказано на сайте Российского фонда прямых инвестиций.

РФПИ, «Яндекс», Mail.ru Group и МИА «Россия сегодня» входят в альянс по борьбе с коронавирусом. «Яндекс» запустил проект в рамках работы этого альянса.

Как пояснили в компании, тестирование проходит на платной основе. При этом на сайте предусмотрена возможность пожертвовать деньги для оплаты тестирования тому, кто не может себе этого позволить. Для бесплатного прохождения исследования необходимо оставить заявку на сайте.