Тест на уязвимость системы электронного голосования пройдет 4–5 сентября

Для хакеров и всех желающих найти уязвимости в системе дистанционного электронного голосования (ДЭГ) «Ростелеком» запустит технический тест. Он пройдет 4–5 сентября, сообщил зампредседателя ТИК ДЭГ Олег Артамонов.

«„Ростелеком“ запустил технический тест, публичный тест для хакеров, для всех желающих, который будет идти эти выходные. Он будет идти завтра с 10:00 и до 22:00 по московскому времени воскресенья», — сообщил он в эфире программы «Что это значит» на телеканале РБК.

Со всех желающих найти уязвимость в системе снимается ответственность, добавил Артамонов. Более того, для нашедших такую уязвимость предусмотрен призовой фонд, который составит два миллиона рублей.

Жители Подмосковья могут выбрать место для голосования на сентябрьских выборах через МФЦ. Услугу по включению в список избирателей по месту нахождения запустил Центризбирком в августе. Воспользоваться прикреплением к избирательному участку через МФЦ жители Подмосковья могут до 13 сентября включительно, напомнил министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Максим Рымар.

Выборы депутатов Госдумы восьмого созыва пройдут в течение трех дней: 17, 18 и 19 сентября.