Тест на коронавирус у педиатра из Видного оказался отрицательным
Врач-педиатр работает в медицинском центре Видного. Сейчас женщина находится на самоизоляции и ожидает окончательного результата теста на коронавирус. Симптомов заболевания у медика нет.
«Тем временем в нескольких СМИ появилась информация о „заболевшем“ докторе из Видного. Эта информация не соответствует действительности», — отметили в администрации.
Там напомнили, что в Московской области до конца апреля введен режим самоизоляции. Все жители могут выходить на улицу, чтобы доехать до работы, сходить в магазин или аптеку. Разрешается выкидывать мусор и гулять с домашними животными, но не отходить от дома дальше чем на 100 метров.
Сейчас подмосковные врачи помогают справиться с коронавирусом 211 пациентам. Вылечить удалось 17 человек. Летальным исходом закончились два случая заболевания COVID-19.