Тест на коронавирус у педиатра из Видного оказался отрицательным

Подмосковного врача отправили на самоизоляцию после того, как стало известно, что доктор мог подхватить коронавирус. Первые тесты показали, что инфекции у женщины нет. Окончательно в этом убедиться позволит исследование в лаборатории «Вектор», сообщили в администрации городского округа Видное.

Врач-педиатр работает в медицинском центре Видного. Сейчас женщина находится на самоизоляции и ожидает окончательного результата теста на коронавирус. Симптомов заболевания у медика нет.

«Тем временем в нескольких СМИ появилась информация о „заболевшем“ докторе из Видного. Эта информация не соответствует действительности», — отметили в администрации.

Там напомнили, что в Московской области до конца апреля введен режим самоизоляции. Все жители могут выходить на улицу, чтобы доехать до работы, сходить в магазин или аптеку. Разрешается выкидывать мусор и гулять с домашними животными, но не отходить от дома дальше чем на 100 метров.

Сейчас подмосковные врачи помогают справиться с коронавирусом 211 пациентам. Вылечить удалось 17 человек. Летальным исходом закончились два случая заболевания COVID-19.