Тест для выявления новых штаммов коронавируса за 2 часа появился в России

Тест для выявления новых опасных штаммов коронавируса за два часа зарегистрировали в России. Эта система способна выявлять варианты вируса «дельта», «альфа», «бета» и «гамма», рассказали в Федеральном медико-биологическом агентстве.

Тест разработали ученые Центра стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками здоровья ФМБА. Для этого специалисты разработали уникальный и единственный в своем роде набор реагентов «АмплиТест SARS-CoV-2 VOC v.2» для выявления новых штаммов методом полимеразной цепной реакции.

Систему зарегистрировали накануне в среду, она уже внедрена в производство и готова к серийному производству на площадке ЦСП ФМБА.

Глава агентства Вероника Скворцова отметила, что появление системы «АмплиТест SARS-CoV-2 VOC v.2» сейчас особенно актуально и востребовано для понимания особенностей возбудителя ковида у пациента и дальнейшего прогнозирования картины болезни.

В ФМБА также отметили, что в России доминирующим стал индийский вариант коронавируса. В частности, в московском регионе доля линии «дельта» уже превысила 99%. Помимо этого, продолжают фиксироваться случаи заражения бразильским и южноафриканским штаммами.