Владельцы Tesla обновили коллекцию пасхалок электромобиля. Особенной оказалась реакция голосового помощника на фразу Open Butthole. В дословном переводе она звучит как «открой задницу».

Новую возможность описал в Twitter один из пользователей. Оказалось, в Tesla добавили поддержку голосовой команды, которая дает доступ к порту зарядки автомобиля.

«Если вы скажете своей Tesla „Открой задницу“, то откроется порт зарядки», — написал владелец электрокара.

Закрыть порт можно противоположной командой — Close butthole. Работают они только на определенных моделях, уточнило издание Gizmodo, в том числе Model S и Model 3. Благодаря фразе также можно открыть багажник или бардачок. Поэтому владельцам посоветовали не произносить ее, когда автомобиль находится в движении.

Обновленные версии Model S и Model X получат сенсорную коробку передач. На электрокары установили 17-дюймовый мультимедийный экран и обновили форму руля. Поворотники на машинах будут срабатывать автоматически.