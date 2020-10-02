Тесака похоронят 3 октября на Кунцевском кладбище в Москве

Российского националиста Максима Марцинкевича, известного как Тесак, похоронят в Москве в субботу, 3 октября. Об этом рассказали представители Тесака.

Проводить Тесака можно будет с 11:00 до 13:00 на Кунцевском кладбище. Сбор назначен у центрального входа.

Максима Марцинкевича нашли мертвым в одиночной камере следственного изолятора №3 в Челябинске 16 сентября. Там он находился в ожидании этапирования в Москву.

Рядом с телом нашли несколько предсмертных записок. Несмотря на это, родные считают, что Тесака могли убить. Говорят и о возможных пытках перед смертью.

Официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко сообщила, что перед смертью Тесак признался в нескольких убийствах. Именно это, как считают правоохранители, могло побудить Марцинкевича совершить самоубийство, ведь в противном случае ему грозил пожизненный срок.

В день смерти Тесака видеонаблюдение во ФСИН не работало. Управление ФСИН России по Красноярскому краю также заявило, что спецсредств и физического воздействия к Тесаку не применялось, когда он находился у них в мае.