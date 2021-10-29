Преступники стали пользоваться новой схемой финансирования терроризма. Теперь они переводят средства через компьютерные игры, сообщил директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин.

«Сегодня пошла такая система, как внутриигровая валюта, когда в интернете играют, в какой-нибудь „стрелялке“ условно говоря, вместо расчета за оружие, игрока, идет оплата террористам. Это серьезная проблема», — сказал Чиханчин во время встречи с президентом Владимиром Путиным.

Он добавил, что Росфинмониторинг отслеживает действия террористов-одиночек и радикальных молодежных движений. Первые стали использовать систему самофинансирования, а у вторых появился новый финансовый инструментарий.

По словам Чиханчина, служба вместе с ФСБ пытается «построить модель финансового поведения террориста». Он отметил, что Росфинмониторингу удалось пресечь финансовую деятельность более 15 тысяч террористов. Также пресечена деятельность более 10 транснациональных преступных группировок, которые занимались перевозкой наркотиков.