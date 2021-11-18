Терроризирующего гусей краснокнижного лесного кота отправили на реабилитацию

Краснокнижного лесного кота задержали во время охоты на гусей в подворье частного дома в Приморском крае. Раненного зверя доставили центр реабилитации тигров и других редких животных.

Об этом сообщил Центр реабилитации диких животных «Тигр» в Instagram.

«Лесной кот выбрал неудачное место для охоты на гусей — частное подворье, в котором и попался. К счастью, обошлось без открытых ран и повреждений. В ближайшее время мы проведем ветеринарный осмотр, который даст более развернутую информацию о состоянии здоровья хищника», — уточнили в пресс-службе Центра.

Там уточнили, что кота забрала группа по минимизации конфликтных ситуаций между крупными хищниками и человеком департамента охотничьего надзора Приморского края. Сотрудники доставили его в Центр. Там животное обследуют, и если все показатели окажутся в норме — сразу выпустят на волю. Сотрудники стараются не передержать диких здоровых зверей в Центре.

Дальневосточный лесной кот — редкий вид, который попал в Красную книгу России. В 2015 году популяция этого животного не превышала несколько тысяч особей.