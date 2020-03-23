Террористы готовили две атаки во время Олимпиады в Сочи

Лидирующий на выборах президента Абхазии Аслан Бжания рассказал, что экстремисты готовили два теракта в Сочи перед Олимпиадой 2014 года. Он входил в штаб по обеспечению безопасности и подготовки Олимпийских игр.

«Центр планирования [терактов] был один, но готовили разные группы. Они друг про друга и не знали. У них очень серьезно был поставлен вопрос обеспечения мер конспирации. Это очень опытные террористы», — рассказал Бжания РИА «Новости».

По его словам, террористическая группировка «Имарат Кавказ»* готовила нападение около администрации Сочи, которое должно было состояться за полгода или за год до Олимпиады. Второй теракт планировали на 8 февраля 2014 года в медиацентре ОИ.

Бжания рассказал, что для подготовки терактов экстремисты использовали территории России, Абхазии, Чехии. В Абхазии, в частности, у них было 11 тайников с оружием, часть из которого им удалось переправить в Сочи. Правоохранители изъяли три ПЗРК, 47 гранатометов, несколько минометов, более ста автоматов, несколько установок ПТУРС (противотанковая управляемая ракета) и около 40 реактивных снарядов для ПТУРС. Вооружение вмещалось в несколько грузовиков.

Лидер президентских выборов добавил, что в Абхазии задержали семерых террористов. Это граждане России, Абхазии и Турции.

В 2010–2014 годах Бжания был председателем Службы госбезопасности республики Абхазия. За сотрудничество при подготовке к Олимпиаде Россия его наградили орденом Дружбы.

*«Имарат Кавказ» — террористическая организация, запрещена в России.